حازم إمام وميدو ينشران صورا من كواليس لقاء مع نيمار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر النجم المصري السابق والمحلل الرياضي، أحمد حسام "ميدو" صورته برفقة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، قبل أن يقوم زميله، وقائد نادي الزمالك سابقا، حازم إمام، بنشر صورة تجمعه باللاعب البرازيلي وميدو في مقابلة تلفزيونية مشيرا إلى أنها ستنشر قريبا.

وكتب ميدو فوق الصورة التي نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، اسم نيمار، لتنال الصورة إعجاب العديد من متابعيه على الصفحة.

من جانبه، نشر إمام صورة تجمعه بنيمار وميدو في مقابلة تلفزيونية وكتب فوقها "لقاء مع نيمار وميدو قريبا".

يذكر أن نيمار كان قد انتقل مطلع الموسم الحالي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وواجه عدة صعوبات للتأقلم مع زملائه ومدربه وأجواء الفريق الباريسي رغم تألقه وتسجيله للعديد من الأهداف.