بالأرقام.. لويس سواريز يتفوق على كريم بنزيما رغم البداية السيئة خلال الموسم الحالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خيب المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، ونظيره الفرنسي كريم بنزيما، آمال جماهير برشلونة وريال مدريد على الترتيب، بعد مضي تسع جولات على انطلاق موسم 2017/2018 من دوري الدرجة الأولى الإسباني، بسبب فترة انخفاض المستوى التي يمر بها اللاعبان، نقدم لكم مقارنة بالأرقام بين سواريز وبنزيما خلال الموسم الحالي؟

أرقام سواريز

لعب المهاجم الأوروغوياني ست مباريات خلال الموسم الحالي في "الليغا"، من أصل تسع مباريات، أي بنسبة 67 بالمائة من مجمل مباريات برشلونة، أكمل أربع منها وتم استبداله في مواجهتين.

سدد سواريز 16 كرة على مرمى الخصوم، سجل منها ثلاثة أهداف فقط، بنسبة دقة بلغت 19 في المائة، وسجل هدفا وحيدا منهم على أرضية ملعب فريقه "كامب نو" أمام إسبانيول، وهدفين خارج الأرض أمام أتلتيكو مدريد وجيرونا.

أرقام بنزيما

لعب المهاحم الفرنسي خمس مباريات خلال الموسم الحالي، من أصل تسع مباريات خاضها ريال مدريد، بنسبة 56 في المائة، تم استبداله في مباراتين.

سدد بنزيما 12 كرة على مرمى الخصوم وسجل هدفا وحيدا طيلة مباريات الموسم الحالي، بنسبة 8 في المائة، ولم يسجل كريم أي هدف على أرضية ملعب فريقه "سانتياغو برنابيو".

تحليل مستوى سواريز

يمر سواريز بفترة شك، إذ أصبح يشعر بأنه فقد جزءا من حاسته التهديفية، ولعل الفرص السهلة التي أهدرها خلال الموسم الحالي أكبر دليل على ذلك.

لا يعاني المهاجم الأوروغوياني من زيادة الوزن أو من مشاكل بدنية، بل إن مشكلته ذهنية بالدرجة الأولى، إذ يبدو فاقدا للتركيز أمام المرمى كما أنه يعاني من سوء التمركز في الثلث الهجومي.

يجب على المدرب الإسباني لبرشلونة، إيرنيستو فالفيريد، أن يلعب دورا فنيا ومعنويا في إعادة سواريز إلى مستواه، وذلك عبر إبقائه في عمق الملعب دون أن يهرب إلى الأطراف، بالإضافة إلى تجنب استبداله خلال المباريات المحسومة من أجل إعطائه الثقة بالنفس ليعود إلى مستواه.

تحليل مستوى بنزيما

لعب بنزيما دورا تكتيكيا هاما خلال القسم الثاني من الموسم الماضي، لكنه فشل في تسجيل عدد الأهداف المتوقع منه، وهو الأمر الذي وضعه تحت الضغط، واستمر هذا الضغط حتى الموسم الحالي.

تخلى زيدان عن المهاحم الإسباني ألفارو موراتا، من أجل بنزيما، لكن الأخير لم ينجح في إثبات نفسه رغم الدعم الكبير الذي يتلقاه من لاعبي الوسط في الملعب، قد تكون مشكلة بنزيما مزمنة، بعد أن أصبح ضحية للانتقادات اللاذعة من قبل جماهير الريال، وهو الأمر الذي بات يشكل عقدة يصعب تجاوزها بالنسبة له.

لا يمكن لزيدان أن يحد حلا فنيا لمشكلة مواطنه، بل ربما يكمن حل كارثة بنزيما في تخفيف الضغط عنه من قبل الجماهير المدريدية التي تنتظر من مهاجمها أن يكون بمستوى طموحاتها أو بيعه خلال الصيف المقبل.