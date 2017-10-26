الهلال يهزم النصر في "ديربي الرياض" ويتقاسم الصدارة مع الأهلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب الهلال بصعوبة على غريمه التقليدي، النصر، حين هزمه بهدفين مقابل هدف وحيد، في الوقت الذي واصل فيه الأهلي تصدره للترتيب العام، بعد فوزه على الفيصلي بنفس نتيجة "ديربي الرياض"، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

فعلى أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد، والذي نقلت إليه المباراة بسبب أعمال الصيانة في ملعب الملك فهد الدولي، تقدم النصر مبكرا عبر محمد السهلاوي من علامة الجزاء عند الدقيقة الثانية.

تراجع النصر بعد تسجيل الهدف، وفسح المجال للهلال كي يسيطر على مجريات اللعب، الأمر الذي أسفر عن هدف التعادل لـ "الزعيم"، في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، عبر سالم الدوسري.

وفي الشوط الثاني، حافظ الهلال على سيطرته، وسجل الهدف الثاني عبر اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، من علامة الجزاء، عند الدقيقة 64، لتنتهي المباراة بهدفين للفريق الأزرق مقابل هدف وحيد لـ "العالمي".

من جانبه، حقق الأهلي فوزا صعبا على مضيفه الفيصلي، إذ تقدم عبر اللاعب اليوناني إيوانيس فيتفاتزيدس، عند الدقيقة 59، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض عبر محمد بوسبعان عند الدقيقة 68، لكن "الراقي" عاد وسجل هدف الفوز عن طريق البرازيلي ليوناردو دا سيلفا، من علامة الجزاء، عند الدقيقة 84.

وبهاتين النتيجتين، تقاسم الأهلي والهلال صدارة الدوري، بعد أن وصل كل منهما إلى النقطة 19، مع تبقي مباراة مؤجلة للهلال، في الوقت الذي بقي فيه النصر ثالثا والفيصلي رابعا برصيد 13 نقطة لكل منهما.