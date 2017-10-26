إجراءات أمنية مشددة تصاحب زيارة ريال مدريد إلى إقليم كتالونيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سيزور ريال مدريد نظيره جيرونا، الأحد، ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى الإسباني وسط مخاوف أمنية وإجراءات مشددة من قبل شرطة مدينة جيرونا التي تنتمي لإقليم كتالونيا، على خلفية الاضطرابات السياسية التي تشهدها إسبانيا بين الحكومة المركزية في العاصمة الإسبانية، مدريد، وحكومة إقليم كتالونيا.

وأشارت صحيفة "ماركا" المقربة من النادي الملكي، إلى أن شرطة مدينة جيرونا ستتخذ إجراءات أمنية مشددة لحماية لاعبي الريال منذ وصولهم إلى المدينة وحتى دخولهم إلى مقر إقامتهم.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه سيتم فرض طوق أمني حول فندق "بالاو بيلافيستا" الواقع في الجزء القديم من جيرونا، من أجل تأمين نوم هاديء للاعبي الفريق الملكي قبل المواجهة.

وكانت إسبانيا قد شهدت صراعا عنيفا بين السلطات الإسبانية وإقليم كتالونيا، الذي طالب بالانفصال، بينما قررت الحكومة المركزية إقالة حكام كتالونيا والدعوة لانتخابات مبكرة، وهي القرارات التي تنتظر موافقة البرلمان.

يذكر أن الريال يعاني خلال الموسم الحالي من تراجع النتائج، وذلك بعد أن خسر مباراة وتعادل في مباراتين، ليحتل المركز الثالث ويبتعد عن غريمه التقليدي، برشلونة.