قوة الأهلي الهجومية تواجه صلابة الوداد الدفاعية في نهائي دوري أبطال أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يلتقي الأهلي المصري بضيفه الوداد البيضاوي المغربي، في ذهاب المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، والذي سيتنازع الفريقان على لقبه، كي يمثل أحدهما الأندية العربية في بطولة كأس العالم للأندية والتي ستحتضنها العاصمة الإماراتية، أبوظبي، مطلع ديسمبر/كانون أول المقبل.

مواجهات تاريخية

التقى الفريقان في سبع مواجهات سابقة، كانت الغلبة للأهلي في مباراتين وللوداد في مباراة واحدة، وحدث التعادل في ثلاث مناسبات عبر تاريخ موجهات فريق القلعة الحمراء وفريق الأمة.

شهدت آخر مباراة بين الناديين الكبيرين فوز الوداد بهدفين نظيفين، وذلك في دور المجموعات خلال النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا.

مشوار الفريقين

وقع الأهلي والوداد في المجموعة الرابعة للنسخة الحالية من البطولة، ونجح الفريق المغربي بالتأهل كمتصدر للمجموعة مبتعدا بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي.

تساوى الفريقان بعدد الانتصارات خلال هذه النسخة، إذ فاز الأهلي أولا بهدفين نظيفين، قبل أن يحقق الوداد نفس النتيجة لاحقا، فلمن ستكون الغلبة في المباراة الأهم؟

قوة هجومية ضاربة أمام دفاع حصين

سجل الأهلي 18 هدفا خلال النسخة الحالية من البطولة، ليمتلك أقوى هجوم في دوري أبطال أفريقيا، في الوقت الذي سجل فيه الوداد 11 هدفا على مدار البطولة.

أما دفاعيا، فيتفوق الفريق المغربي بفارق كبير عن الأهلي، إذ تلقت شباكه أربعة أهداف فقط في سبع مباريات، في حين تلقت شباك الأهلي عشرة أهداف في النسخة الحالية.

أين ومتى

ستقام المباراة على أرضية ملعب "برج العرب" في مدينة الإسكندرية المصرية، في تمام الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش، على أن تقام مباراة الإياب في المغرب في 3 نوقمبر/تشرين ثاني القادم.