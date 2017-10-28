الوداد البيضاوي يفرض التعادل على الأهلي في ذهاب نهائي أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فرض الوداد البيضاوي المغربي التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مضيفه الأهلي المصري في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا، ليصعب المهمة على الفريق المصري في مباراة الإياب التي ستقام في مدينة الدار البيضاء المغربية.

فعلى أرضية ملعب "برج العرب" في مدينة الإسكندرية المصرية، تقدم الأهلي مبكرا عبر اللاعب مؤمن زكريا، الذي سجل هدفا مميزا من تسديدة رائعة عند الدقيقة الثانية.

لم ينتظر الفريق المغربي طويلا، إذ سجل هدف التعادل عبر المهاجم الشاب المتألق أشرف بن شرقي، عند الدقيقة 16، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، حاول الأهلي تسجيل هدف الفوز وشكل خطورة كبيرة على المرمى المغربي، لكن المنظومة الدفاعية للوداد كانت مميزة وحرمت أبناء العاصمة المصرية، القاهرة، من تسجيل هدف ثان، لتنتهي المباراة بهدف لمثله.

وبهذه النتيجة، أصبح يحتاج المارد المصري الأحمر إلى تحقيق الفوز بأية نتيجة أو التعادل مع تسجيل هدفين أو أكثر لتحقيق اللقب، في حين يكفي التعادل السلبي أو الفوز فريق "الأمة" المغربي ليتوج على عرش أفريقيا.