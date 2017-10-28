هيغواين يضرب ميلان بهدفين ويضع مونتيلا في ورطة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فاز يوفنتوس على مضيفه ميلان بهدفين نظيفين، ضمن مباريات الجولة 11 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي "الكالتشيو"، الأمر الذي قد يلعب دورا هاما في إقالة المدرب الإيطالي فيشينزو مونتيلا عن تدريب ميلان، وفقا لتوقعات المراقبين والجماهير.

فعلى أرضية ملعب "سان سيرو" العريق، تقدم اليوفي عند الدقيقة 23 عبر المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين، لينتهي الشوط الأول بهذا الهدف بعد أن أهدر أصحاب الأرض فرصة محققة للتسجيل عبر الكرواتي نيكولا كالينيتش.

وفي الشوط الثاني، حاول ميلان العودة في اللقاء لكن أبناء فريق السيدة العجوز، عززوا تقدمهم بالهدف الثاني عبر هيغواين، عند الدقيقة 63، لتنتهي المباراة بهدفين نظيفين للضيوف.

وبهذا الفوز، وصل يوفنتوس إلى نقطته رقم 28، ليتقاسم الصدارة مؤقتا مع نابولي، مع تبقي مباراة للأخير أمام ساسولو، مساء الأحد، كما سيتراجع اليوفي للمركز الثالث في حال فوز إنتر ميلان على هيلاس فيرونا، الإثنين.

ويرى مراقبون أن هذه الهزيمة قد تتسبب بإقالة مونتيلا من تدريب "الروسونيري"، نظرا لتراجع النتائج، إذ يقبع الميلان في المركز الثامن مؤقتا برصيد 16 نقطة، وقد يتراجع للمركز الـ12 بعد نهاية الجولة.