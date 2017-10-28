مانشستر يونايتد يخطف فوزا قاتلا من توتنهام ويواصل مطاردة السيتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب مانشستر يونايتد على ضيفه توتنهام هوتسبرز، بهدف نظيف، في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل اليونايتد ملاحقته للمتصدر، مانشستر سيتي، ويثبت علو كعبه ويفض الشراكة مع توتنهام لينفرد بالمركز الثاني.

فعلى أرضية ملعب "أولد ترافورد"، جاء الشوط الأول تكتيكيا وحذرا من جانب الفريقين، بعد أن أغلق الضيوف المساحات في وسط الملعب أمام اليونايتد وقدموا شوطا مميزا من الناحية الدفاعية، لينتهي الشوط الأول سلبي النتيجة.

وفي الشوط الثاني، ظهرت النوايا الهجومية لأصحاب الأرض، فشكلوا خطورة على مرمى الحارس الفرنسي، هوغو لوريس، لكنهم فشلوا في تسجيل الهدف الأول، حتى انتقلت السيطرة لتوتنهام.

أضاع الإنجليزي ديلي ألي، فرصة محققة لـ"السبيرز"، ليعاقبه عليه البديل الفرنسي لمانشستر، أنتوني مارسيال، الذي سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 81.

وبهذه النتيجة وصل الشياطين الحمر إلى النقطة رقم 23، مبتعدا عن توتنهام بفارق ثلاث نقاط، ومتخلفا عن السيتي بنقطتين، مع تبقي مباراة للأخير أمام ويست بروميتش ألبيون في وقت لاحق السبت.