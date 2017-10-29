السعودي أحمد الفريدي يشارك بمعسكر إعداد مع مانشستر يونايتد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يشارك لاعب النصر والمنتخب السعودي المخضرم، أحمد الفريدي، في معسكر إعداد لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تحضيرا لالتحاقه بالأخضر السعودي في كأس العالم 2018 بروسيا، وذلك وفقا لما أعلنته الصفحة الرسمية للمنتخب على موقع تويتر.

وجاء في البيان: "يلتحق لاعب نادي النصر والمنتخب الوطني الأول أحمد الفريدي ابتداء من يوم غد الأحد في معسكر إعدادي في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يستمر لمدة عشرة أيام بهدف رفع مخزونه اللياقي وجاهزيته البدنية وذلك بناء على توصية من المدير الفني إدغاردو باوزا".

وأضاف المنتخب في بيانه: "وتكفل معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ بكافة مصاريف معسكر اللاعب وذلك في إطار الدعم الذي يجده المنتخب من معاليه".

وأكد البيان أيضا على موافقة رئيس نادي النصر، الأمير فيصل بن تركي، على مشاركة الفريدي في المعسكر، الأمر الذي سيعطي فرصة تاريخية للاعب المخضرم كي يحسن من مستواه البدني والفني قبل المونديال.

يذكر أن مالك نادي مانشستر يونايتد، أفرام فلارز، زار العاصمة السعودية، الرياض، الجمعة، والتقى بآل الشيخ وبرئيس الاتحاد السعودي عادل عزت.