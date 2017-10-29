تير شتيغن ينقذ برشلونة من فخ أتلتيك بلباو.. وميسي يواصل التألق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق برشلونة فوزا بشق الأنفس على مضيفه أتلتيك بلباو، بهدفين نظيفين، ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى الإسباني "لا ليغا"، ليحافظ الفريق الكتالوني على صدارة الترتيب العام ويبتعد عن أقرب ملاحقيه، فالنسيا، بفارق أربع نقاط.

فعلى أرضية ملعب "سان ماميس" في إقليم الباسك، تقدم برشلونة عند الدقيقة 37، عبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف للضيوف.

وفي الشوط الثاني، صنع بلباو عدة فرص أمام المرمى الكتالوني، لكن الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، كان بالمرصاد للهجمات الباسكية، حتى سجل البرازيلي باولينيو، الهدف الثاني لفريقه في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وبهذا الفوز الصعب، حقق برشلونة نقطته رقم 28، ليبتعد عن فالنسيا بفارق أربع نقاط وعن ريال مدريد بفارق ثماني نقاط كاملة، مع تبقي مباراة للريال أمام جيرونا، الأحد.