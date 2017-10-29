نيمار يزور برشلونة ويلتقي ميسي وسواريز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- زار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، رفاقه السابقين في برشلونة، ونشر صورة تجمعه بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ونظيره الأوروغوياني لويس سواريز، عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر".

ونشر نيمار صورته رفقة اللاعبين اللذين تألق برفقتهما في برشلونة خلال المواسم الثلاثة الماضية وكتب فوقها: "هكذا كنا نقضي أيامنا، سأحصي الأخبار، سعيد جدا برؤية إخواني".

ولا يمر اللاعب البرازيلي بأفضل فتراته مع سان جيرمان، وذلك بعد أن تلقى بطاقة حمراء في "كلاسيكو فرنسا" أمام مارسيليا، كما أن علاقته بزملائه في الفريق ليست بأفضل حال.

وكان نيمار قد غادر برشلونة متوجها إلى أمراء باريس خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخير، بصفقة خيالية، لكن جماهير الفريق الكتالوني لم تكن راضية عنه بسبب الطريقة التي رحل فيها عن النادي.