ريال مدريد يخسر في كتالونيا.. جيرونا يقلب الطاولة ويحقق فوزا تاريخيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قلب جيرونا الطاولة على ضيفه ريال مدريد، وهزمه بهدفين مقابل هدف وحيد، ليقدم خدمة كبرى لجاره في إقليم كتالونيا، برشلونة، الذي أصبح يبتعد عن الريال بفارق ثماني نقاط، الأمر الذي سيصعب من مهمة الفريق الملكي في المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني.

فعلى أرضية ملعب "استادي مونتيليفي" في مدينة جيرونا الكتالونية، تقدم الريال أولا عند الدقيقة 12 عبر اللاعب إيسكو ألاركون، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف للضيوف.

وفي الشوط الثاني، فاجأ أصحاب الأرض الجميع، وسجلوا هدف التعادل عند الدقيقة 54، عبر الأوروغوياني كريستيان ستواني، قبل أن يضيف زميله الإسباني كريستيان بورتوغيس "بورتو"، الهدف الثاني لجيرونا عند الدقيقة 59.

حاول الريال بعد ذلك تسجيل هدف التعادل، لكنه لم يقدم أداء مقنعا طيلة دقائق المباراة، في الوقت الذي استبسل فيه مدافعو الفريق الكتالوني بحماية مرماهم، وشكلوا خطورة في عدة مناسبة على مرمى الضيوف عبر الهجمات المرتدة السريعة.

وبهذه الخسارة المفاجئة، تجمد رصيد أبناء العاصمة الإسبانية، مدريد، عند النقطة 20، ليبتعد عن صاحب المركز الثاني، فالنسيا برصيد أربع نقاط، وعن المتصدر، برشلونة، بثماني نقاط، بعد مضي عشر جولات على انطلاق الموسم الحالي.