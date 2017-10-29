بفوزه على ريال مدريد.. جيرونا ينهي أطول سلسلة انتصارات خارج الأرض بتاريخ الدوريات الكبرى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أوقف جيرونا سلسلة انتصارات ريال مدريد خارج أرضه، بعد أن فاز عليه بهدفين مقابل هدف وحيد، الأحد، ضمن مباريات الجولة 10 من دوري الدرجة الأولى الإسباني، ليوقف بذلك أطول سلسلة انتصارات خارج الديار في تاريخ الدوريات الخمسة الكبرى، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان الفريق الملكي قد حقق 13 انتصارا متتاليا خارج أرضه في الدوري الإسباني، إذ كانت آخر مباراة خسر فيها الريال خارج ملعب "سنتياغو برنابيو"، أمام إشبيلية بهدفين مقابل هدف وحيد في يناير/كانون ثاني من العام الحالي.

وتلقى الريال هزيمته الثانية خلال الموسم الحالي، بعد أن خسر أمام ريال بيتيس على أرضه وتعادل أمام فالنسيا وليفانتي، ليتأخر بفارق ثماني نقاط عن المتصدر، برشلونة.

يذكر أن أبناء العاصمة الإسبانية، مدريد، كانوا قد تقدموا بهدف نظيف على جيرونا، قبل أن يقلب أصحاب الأرض الطاولة عليهم ويسجلوا هدفين ليخطفوا نقاط المباراة.