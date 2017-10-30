في لفتة إنسانية.. الهلال يوقع عقد شراكة مع جمعية "الإرادة" لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وقع نادي الهلال السعودي عقد شراكة مع جمعية "الإرادة" والتي تهتم بتطوير مواهب ذوي الاحتياجات الخاصة، كما قرر التبرع بحصته من عوائد مباراته مع الشباب في الدوري السعودي للمحترفين، للجمعية، وفقا لما أعلنه النادي الأزرق عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر".

ونشر النادي السعودي بيانا جاء فيه "وقع صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي مساء اليوم الاثنين في مقر النادي اتفاقية شراكة مع جمعية "الإرادة"، للموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة، حيث مثل الجمعية رئيس مجلس إدارتها الدكتور عمار بوقس، بحضور نائب رئيس النادي المهندس عبد الرحمن النمر، ومدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بالنادي الأستاذ سعود السبيعي".

وأضاف الزعيم في نفس البيان "وعبر سمو رئيس النادي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع جمعية الإرادة التي تعد الأولى من نوعها في العالم، معلنا تبرع النادي بحصته من دخل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم مع ضيفه الشباب؛ لصالح الجمعية؛ تعزيزًا لمساعي مجلس الإدارة في تفعيل دور النادي المجتمعي، وأداء رسالته الشاملة، مبديا اعتزازه بنجاحات رئيس مجلس إدارة الجمعية، وجهوده الكبيرة التي يبذلها في الجانب الاجتماعي".

ويعد الهلال أحد أكبر الأندية السعودية من ناحية القاعدة الجماهيرية في المملكة، الأمر الذي يحمله مسؤولية التأثير إيجابيا في المجتمع السعودي، عبر إطلاق مبادرات إنسانية وتوقيع شراكات مع مؤسسات اجتماعية.

يذكر أن الهلال يتقاسم صدارة الدوري السعودي خلال الموسم الحالي مع الأهلي، مع تبقي مباراة مؤجلة له، كما أنه سينافس على تحقيق لقب دوري أبطال آسيا حين يواجه فريق أوراوا ريدز الياباني في نهائي البطولة.