الاتحاد الآسيوي يفرض غرامات على الهلال والأهلي السعوديين والعين الإماراتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فرضت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم غرامات مالية على ناديي الهلال والأهلي السعوديين، ونادي العين الإماراتي بسبب عدم إعطاء فرصة للإعلام لإجراء مقابلات مع لاعبيهم بعد مباريات الأدوار الإقصائية من النسحة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا.

وجاء في قرارات اللجنة التي نشرها الاتحاد عبر موقعه الرسمي "قررت لجنة الانضباط فرض غرامات مالية على أندية الهلال والأهلي والعين بسبب عدم إتاحة لاعبيهم لإجراء مقابلات بعد مباريات الأدوار الإقضائية لدوري أبطال آسيا".

واتخذت لجنة الانضباط قرارها بناء على قواعد المادة 3.3.9 من قانون الانضباط الخاص بالأندية والاتحادات المشاركة في البطولة الآسيوية الأكبر على مستوى فرق القارة.

يذكر أن رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، كان قد شن هجوما على الاتحاد الآسيوي وما أسماهم "أقزام آسيا" عبر قناة روتانا خليجية، ، وذلك بعد أن سأله المذيع عن سبب رفضه لقاء رئيس الاتحاد الآسيوي، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في اليابان، وأ:د أن الأندية والمنتخبات السعودية تتعرض لإجحاف غير مقبول.