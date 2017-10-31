الأهلي يلغي مرانه بعد إصابة خمسة أشخاص بسبب تدافع الجماهير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اقتحمت جماهير الأهلي المصري ملعب "مختار التتش" المخصص لتدريبات الفريق الأحمر في منطقة الجزيرة في العاصمة المصرية، القاهرة، وذلك بعد أن دعت إدارة النادي جمهور الفريق لدعمه قبل إياب المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي، ليتم إلغاء التدريبات بعد أن تعرض خمسة أشخاص لإصابات مختلفة بسبب التدافع الكبير للدخول إلى الملعب.

وأكد موقع "بوابة الأهرام" المصري أن المدير الفني للأهلي، حسام البدري، قد قرر إلغاء المران حفاظا على سلامة اللاعبين والجماهير التي حضرت إلى ملعب "التتش".

وكان الفريق الأحمر قد نشر صورا عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، تظهر اقتحام الجماهير لملعب التدريب الخاص بالأهلي، إذ أشارت وسائل إعلامية محلية إلى أن أكثر من 15 ألف شخصا حضروا من أجل دعم اللاعبين خلال التدريبات.

يذكر أن الأهلي كان قد دعى جماهيره لحضور مران الفريق الذي يستعد لخوض مباريات مصيرية في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد في العاصمة المغربية، الرباط.