روما يكتسح تشيلسي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ أول المتأهلين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق روما فوزا كاسحا على ضيفه تشيلسي بثلاثة أهداف نظيفة، ليزيد الضغوط على المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي، في الوقت الذي فرض فيه أولمبياكوس اليوناني التعادل السلبي على ضيفه برشلونة، واكتسح باريس سان جيرمان نظيره أندرلخت البلجيكي بخماسية نظيفة، ليبلغ الدور الثاني مع بايرن ميونخ الألماني، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

روما يحقق أكبر فوز على تشيلسي

حقق روما أكبر انتصار في تاريخه على تشيلسي، حين هزمه بثلاثية نظيفة على أرضية ملعب "أولمبيكو" في العاصمة الإيطالية، روما، وتقدم الذئاب عند الدقيقة الأولى عبر اللاعب الإيطالي من أصول مصرية، ستيفان الشعراوي، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني عند الدقيقة 36، ويعزز زميله الأرجنتيني دييغو بيروتي، فوز أصحاب الأرض، بهدف ثالث عند الدقيقة 63.

من جانبه، نجح فريق كارباكا أغدام الأذربيجاني في تحقيق تعادل تاريخي مع مضيفه أتلتيكو مدريد، بهدف لمثله، لتتعقد حسابات التأهل بالنسبة للأتلتيكو، الذي بات على بعد أربع نقاط من صاحب المركز الثاني، تشيلسي، وخمس نقاط عن المتصدر روما.

ووصل روما إلى النقطة الثامنة، في حين تجمد رصيد أسود غرب لندن، عند النقطة السابعة، وجاء أتلتيكو ثالثا، بثلاث نقاط، وأغدام أخيرا بنقطتين.

برشلونة وأول تعادل

خسر برشلونة نقطتين هامتين، حين تعادل سلبيا مع مضيفه أولمبياكوس، في مباراة لم ينجح فيها الفريق الكتالوني في فك عقدة الدفاع اليوناني الذي استبسل في الدفاع عن مرماه، كما تعادل يوفنتوس مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي بهدف لمثله.

وبهاتين النتيجتين، حافظ برشلونة على صدارته للمجموعة برصيد 10 نقاط، في حين جاء اليوفي ثانيا بسبع نقاط، ولشبونة ثالثا بأربع نقاط في حين تذيل أولمبياكوس فرق المجموعة بنقطة وحيدة.

سان جيرمان والبايرن أول المتأهلين

اكتسح باريس سان جيرمان ضيفه أندرلخت بخماسية نظيفة، إذ سجل الإيطالي ماركو فيراتي هدفا، والبرازيلي نيمار دا سيلفا مثله، بالإضافة إلى "هاتريك" اللاعب الفرنسي لايوين كرزافا، في الوقت الذي فاز فيه بايرن بصعوبة على سيلتيك الإسكتلندي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وأصبح سان جيرمان والبايرن أول فريقين يبلغان الدور المقبل من دوري أبطال أوروبا، بعد أن وصل الفريق الفرنسي إلى النقطة 12، وحقق العملاق الألماني نقطته رقم 9، وجاء سيلتيك ثالثا برصيد ثلاث نقاط وأندرلخت أخيرا دون رصيد من النقاط.

اليونايتد وثبات في النتائج

حقق مانشستر يونايتد فوزا هاما على ضيفه بنفيكا البرتغالي بهدفين نظيفين، في حين فاز سيسكا موسكو الروسي على بازل السويسري بهدفين مقابل هدف وحيد.

وبهاتين النتيجتين، بقي اليونايتد متصدرا للمجموعة برصيد 12 نقطة، وبازل ثانيا برصيد ست نقاط متفوقا بفارق الأهداف على سيسكا، في حين جاء بنفيكا أخيرا دون رصيد من النقاط.