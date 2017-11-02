مانشستر سيتي يسير بثبات نحو المجد بعد سحق نابولي في إيطاليا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –. أثبت مانشستر سيتي الإنجليزي علو كعبه على نابولي الإيطالي، حين هزمه برباعية مقابل هدفين، في إحدى أكثر مباريات الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا إثارة، ليعبر أنباء مدينة مانشستر إلى دور الـ16، في حين أصبح تأهل أبناء الجنوب الإيطالي صعبا جدا

فعلى أرضية ملعب "سان باولو"، تقدم نابولي عند الدقيقة 21 عبر اللاعب الإيطالي لورينزو إنسيني، قبل أن يتعادل السيتي عبر الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي عند الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بهدف لمثله بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب الإنجليزي جون ستونز، الهدف الثاني للضيوف، عند الدقيقة 48، قبل أن يتعادل نابولي الإيطالي جورجينهو فريو، من علامة الجزاء عند الدقيقة 62.

رفض "مواطنو" مانشستر نتيجة التعادل، بل عادوا وسجلوا الهدف الثالث عبر النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، عند الدقيقة 69، قبل أن يطلق الإنجليزي رحيم ستيرلينغ عند الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بأرباعة أهداف مقابل هدفين لصالح الفريق الإنجليزي.

وبهذه النتيجة، لحق فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا بركب المتأهلين إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد أ، وصل إلى نقطته رقم 12، في حين تجمد رصيد نابولي عند النقطة الثالثة، في المركز الثالث، في حين جاء شختار دونيتسك ثانيا برصيد تسع نقاط، وتذيل فينورد روتردام الهولندي المجموعة دون رصيد من النقاط.

يذكر أن السيتي هو أحد ثلاثة فرق لم تفقد أي نقطة خلال النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، وهي السيتي ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.