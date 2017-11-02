ما هي تداعيات سقوط ريال مدريد أمام توتنهام في أول زيارة لملعب "ويمبلي"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خسر ريال مدريد بطريقة مفاجئة أمام مضيفه، توتنهام هوتسبرز الإنجليزي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في أول زيارة له إلى ملعب "ويمبلي" العريق، ليتأهل توتنهام كمتصدر للمجموعة ويتأجل تأهل الفريق الملكي إلى جولة أخرى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

فبعد الخسارة القاسية أمام جيرونا في الدوري الإسباني، ها هو فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، يتلقى هزيمة أخرى ولكن هذه المرة بثلاثة أهداف، وفي البطولة الأوروبية.

وتقدم السبرز عبر اللاعب الإنجليزي ديلي ألي، عند الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لأصحاب الأرض، في شوط كان من الممكن أن ينتهي بنتيجة أكبر للفريق الإنجليزي.

وفي الشوط الثاني، أضاف ألي الهدف الثاني، عند الدقيقة 56، قبل أن يسجل زميله الدنماركي كريستيان إريكسن الهدف الثالث عند الدقيقة 65، لكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سجل هدف الريال الوحيد في المباراة عند الدقيقة 80.

وبهذه النتيجة، وصل توتنهام إلى النقطة رقم 10، في حين تجمد رصيد الريال عند النقطة السابعة، مقابل نقطتين للفريق الألماني بروسيا دورتموند الذي تعادل مجددا أمام أبويل نيقوسيا القبرصي. وهو الأمر الذي صب في مصلحة الفريق الملكي.

هل ستنتهي قصة زيادن مع الريال

أثارت هذه الهزيمة العديد من التساؤلات حول مستقبل "زيزو" مع الريال، إذ يرى كثيرون أن الخسارة أمام توتنهام ستعجل برحيل المدرب الفرنسي عن تدريب الفريق الملكي، في حين يعتقد آخرون أن إدارة الميرينغي ستصبر على زيدان حتى الموسم القادم.

المركز الثاني مرة أخرى؟

وسيتأهل الفريق الملكي للمرة الثانية على التوالي في المركز الثاني، بعد أن جاء خلف دورتموند في الموسم الماضي، إذ يحتاج الريال إلى الفوز على الفريق الألماني وعلى نيقوسيا القبرصي مع خسارة توتنهام في مباراة وتعادله في أحرى كي يخطف الصدارة.

وسيجد الريال نفسه في مواجهة أحد الفرق الكبرى في حال احتلاله المركز الثاني، إذ سيضطر لملاقاة أحد الأندية التي احتلت صدارة مجموعاتها في الدور المقبل.