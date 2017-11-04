الحضري لـ CNN: ترشيحي لجائزة الأفضل بأفريقيا مكافأة من الله

القاهرة، مصر(CNN) -- وصف حارس مرمى منتخب مصر وفريق التعاون السعودي، عصام الحضري، اختياره ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عام 2017، بأنها مكافأة من الله على ما بذله من جهد في الملاعب على مدار أكثر من 20 عاما، في تصريحات أدلى بها لـCNN.

وقال عصام الحضري لـ CNN " ترشيحي لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا في هذا السن وأنا أقترب من عامي الـ 45، هى مكافأة من الله على ما ابذله من جهد لأني اتعب جدا في عملي على مدار ما يقارب الـ20 عاما، وشرف كبير أن أتواجد في تلك الترشيحات".

وأضاف الحضري "اختياري ضمن قائمة أفضل لاعب بأفريقيا إنجاز شخصي يزيدني إصرارا وعزيمة من أجل إستكمال المشوار، وأشكر كل من ساعدني في الوصول إلى ما أنا فيه، خاصة الجهاز الفني لمنتخب مصر واللاعبين ومدربي أحمد ناجي".

وكان الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن عبر حسابه بموقع "فيس بوك" قائمة تضم 30 لاعبا مرشحين لجائزة أفضل لاعب بأفريقيا لعام 2017، بينهم سبعة لاعبين عرب، المصريان محمد صلاح وعصام الحضري، والتونسيان علي معلول ويوسف المساكني المغربيان كريم الأحمدي وخالد بوطيب، والجزائري ياسين براهيمي.

ومن أبرز المرشحين للفوز بالجائزة هذا العام، الإيفواري إريك بايلي مدافع مانشستر يونايتد، والغيني نابي كيتا لاعب وسط ريد بول لايبزغ الألماني، والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم دورتموند، والسنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي، والنيجيري فيكتور موزيس لاعب تشيلسي .

ويقلص الإتحاد الأفريقي القائمة إلى ثلاثة لاعبين فقط، على أن يتم اختيار أفضل لاعب في الرابع من يناير/كانون الثاني المقبل بالعاصمة الغانية أكرا.