تشيلسي يستعيد التوازن ويهزم مانشستر يونايتد.. ومانشستر سيتي يحلق بعيدا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب تشيلسي على ضيفه مانشستر يونايتد بهدف نظيف، في الوقت الذي فاز فيه مانشستر سيتي على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليوسع الفارق مع اليونايتد إلى ثماني نقاط، ضمن مباريات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي يستعيد التوازن

فعلى أرضية ملعب "ستامفورد بريدج"، انتهى الشوط الأول سلبي النتيحة بين أسود غرب لندن وشياطين مانشستر الحمر، قبل أن يسجل الإسباني ألفارو موراتا، هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 55، لينتهي اللقاء بهدف نظيف لأصحاب الأرض.

واستعاد تشيلسي توازنه بعد الهزيمة القاسية بثلاثة نظيفة أمام روما الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، ووصل إلى نقطته رقم 22، في الوقت الذي استمر فيه تذبذب نتائج اليونايتد الذي تجمد رصيده عند النقطة رقم 23.

السيتي يغرد وحيدا

أما في ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر، نجح السيتي في هزيمة ضيفه أرسنال، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، إذ سجل البلجيكي كيفن دي بروين الهدف الأول لأصحاب الأرض عند الدقيقة 19، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف للمواطنين.

وفي الشوط الثاني، سجل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو هدفا من ركلة جزاء عند الدقيقة 51، قبل أن يسجل الفرنسي ألكساندر لاكازيت هدف أرسنال الوحيد عند الدقيقة 65، لكن البرازيلي غابرييل خيسوس عاد وسجل الهدف الثالث للسيتي عند الدقيقة 74.

وبهذه النتيجة، وصل السيتي إلى نقطته رقم 31، ليبقى في الصدارة ويبتعد عن أقرب منافسيه، اليونايتد، بفارق ثماني نقاط، بعد مضي 11 جولة على "البريميرليغ".