الأهلي المصري يتقدم بشكوى ضد حكم مباراته أمام الوداد المغربي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن رئيس النادي الأهلي المصري، محمود طاهر، نية فريقه التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد الحكم الغامبي بكاري غاساما، الذي أدار مباراة النادي المصري مع نظيره الوداد البيضاوي المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف ليتوج باللقب الثاني له في البطولة الأفريقية الأقوى على مستوى أندية القارة السمراء.

ونشر الأهلي خبرا عبر موقعه الرسمي جاء فيه "أعلن المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي اعتزام الفريق التقدم بشكوى رسمية للكاف ضد الحكم باكاري غاساما الذي أدار نهائي دوري أبطال أفريقيا في كازابلانكا بين الأهلي والوداد المغربي".

وأضاف الفريق الأحمر في نفس الخبر "وقال طاهر إن للأهلي أكثر من دافع لتقديم الشكوى، منها ما جرى في المباراة النهائية والأخطائ الجسيمة والواضحة التي ارتكبها الحكم سواء بقرارات خاطئة أو تعمد عدم احتساب الوقت بدل الضائع بعدما امتلأ الملعب بدخان حجب الرؤية، فتوقفت المباراة عدة دقائق لم يضفها الحكم للوقت الضائع، إلى جانب عدم اكتراثه بهذا الدخان الذي ملأ أرجاء الملعب وعدم الالتفات لشكوى لاعبي الأهلي من ذلك".

وأكد الأهلي أنه تعرض للظلم التحكيمي في المباريات الأخيرة من البطولة الأفريقية، الأمر الذي جعل لاعبيه يواجهون "فريقا منافسا وحكما ظالما"، وهو الأمر الذي أكد الفريق الأحمر أنه لن يسكت عنه، مشيرا إلى أنه سيقدم الأدلة بالصور والفيديو للحالات التي تعرض فيها للظلم التحكيمي.

يذكر أن الفريق المصري خسر مباراته أمام الفريق المغربي بهدف نظيف في لقاء الإياب، بعد أن تعادل الفريقان بهدف لمثله في مواجهة الذهاب.