الوداد ينتزع لقب دوري أبطال أفريقيا من الأهلي ويتأهل لكأس العالم للأندية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خطف الوداد البيضاوي المغربي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا من ضيفه الأهلي المصري حين تغلب عليه بهدف نظيف، في إياب الدور النهائي للمسابقة، ليحقق اللقب الثاني في تاريخه، ويتأهل لبطولة كأس العالم للأندية لأول مرة.

فعلى أرضية ملعب "مركب محمد الخامس" في مدينة الدار البيضاء المغربية، انتهى الشوط الأول سلبي النتيجة بين الفريقين مع تفوق نسبي لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، نجح الفريق المغربي في هز شباك الأهلي، عند الدقيقة 69 عبر اللاعب وليد الكرتي، لتنتهي المباراة بهدف نظيف لـ"وداد الأمة".

وبهذا الفوز التاريخي، حقق الوداد لقبه الثاني على المستوى الأفريقي بعد نسخة عام 1992، وتأهل لكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه ليمثل العرب فيها.

يذكر أن مونديال الأندية سيقام في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، مطلع ديسمبر/كانون أول المقبل وسيشارك فيه فريقان عربيان حتى الآن، هما الجزيرة الإماراتي والوداد، في حين ستبقى حظوظ الهلال السعودي قائمة حين يلعب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراو ريدز الياباني.