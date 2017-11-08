القطري عبدالرحمن الجاسم.. الحكم العربي الوحيد في كأس العالم للأندية بأبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن أسماء الحكام المشاركين في كأس العالم للأندية 2017 والتي ستقام في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، وكان من ضمنها الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم، وهو الحكم العربي الوحيد الذي اختير للمشاركة في إدارة مباريات البطولة.

وسيكون الجاسم مسؤولا عن تقنية الفيديو المساعد للحكم والمعروف باسم "VAR"، وذلك بعد أن اختير الحكم الأوزبكي رفشان إرماتوف وطاقمه لتمثيل القارة الآسيوية.

وسيمثل الحكم السنغالي ميلانغ دايدهيو، القارة الأفريقية مع مساعديه، في حين سيشارك الحكم البرازيلي ساندرو ريكي عن أمريكا الجنوبية، والمكسيكي سيزار أرتورو بالازيلوس عن أمريكا الشمالية، والألماني فيليكس بريك عن أوروبا، والنيوزيلندي ماثيو كونغر عن أوقيانوسيا.

ويجب أن يمثل كل طاقم تحكيمي اتحادا قاريا في البطولة العالمية بالإضافة إلى ثمانية حكام مختصين بتقنية "VAR"، والتي ستستخدم للمرة الثانية على التوالي في هذه البطولة.