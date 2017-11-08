ريال مدريد يكرم رئيس إسرائيل بمنحه قميصا يحمل الرقم "1"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قدم رئيس ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، قميصا للفريق يحمل الرقم "1" للرئيس الإسرائيلي، روفن ريفلين، خلال زيارة للأخير إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية، مدريد، وفقا لخبر نشره الفريق العاصمي عبر موقعه الرسمي.

وأكد الريال في الخبر أن بيريز أهدى ريفلين قميصا يحمل اسمه والرقم "1"، وهو الرقم الذي يحمله الحارس الكوستاريكي في الفريق، كيلور نافاس.

وكان الناطق باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قد وجه تحية لقائد الريال، سيرجيو راموس، قبل فترة قصيرة، بسبب زيارته لعائلة أحد قتلى الشرطة الإسرائيلية، خلال زيارة منتخب إسبانيا إلى إسرائيل من أجل مواجهة منتخبها في تصفيات كأس العالم 2018.

من جانبه، أثار لاعب الريال الشاب، ماركو أسينسيو، في وقت سابق، ردود فعل غاضبة عدة من قبل الجماهير العربية، بعد أن نشر صورته بجانب "قبة الصخرة" في القدس وأرفقها بعلم إسرائيل.

يذكر أن فريق العاصمة الإسبانية، يعاني خلال الموسم الحالي من تدهور حاد في مستواه، الأمر الذي جعله يتخلف عن المتصدر برشلونة بثماني نقاط في الدوري الإسباني، ويخسر مباراة ويتعادل في أخرى في دوري أبطال أوروبا.