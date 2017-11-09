ستة لاعبين عرب في التشكيلة المثالية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن قائمة أفضل 11 لاعبا في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا، ومنهم ستة لاعبين عرب، مصريان وتونسيان ومغربيان، وذلك وفقا لما أعلنه "كاف" عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر".

وضمت التشكيلة المثالية للتصفيات كل من المصريين محمد صلاج وأحمد حجازي، بالإضافة إلى التونسيين يوسف المساكني وعلي معلول، والمغربيين خالد بو الطيب ومبارك بوصوفة.

واختار الاتحاد الأفريقي أيضا كل من النيجيريين فيكتور موزس وليون بالوغن، إلى جانب السنغلي ساديو ماني والإيفواري سيرج أورييه، والحارس الأوغندي دينيس أونيانغو.

أما المفاجأة التي شهدتها هذه القائمة، فهي غياب الحارس المصري عصام الحضري والمغربي كريم الأحمدي، وذلك بعد أن تم ترشيحهما لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017، بالإضافة إلى مستواهما اللافت خلال التصفيات المونديالية.

يذكر أن مصر كانت قد ضمنت التأهل إلى كأس العالم، في حين يحتاج كل من المنتخب التونسي ونظيره المغربي إلى نقطة وحيدة في آخر جولة لبلوغ المحفل العالمي.