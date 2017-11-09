الأمير علي بن الحسين يوجه رسالة للاعبي المنتخب الأردني الأول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأمير علي بن الحسين، رسالة للاعبي المنتخب الأردني الأول بعد تأهل منتخب الشباب إلى كأس آسيا 2018 في إندونيسيا، مشيرا إلى أن الفئات العمرية للمنتخب الأردني تأهلت لجميع البطولات القارية ومنتخب السيدات في طريقه إلى كأس العالم، في حين بقي الدور على المنتخب الأول للتأهل إلى كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وكتب بن الحسين عبر صفحته الرسمية على تويتر "منتخباتنا الوطنية بكافة فئاتها العمرية في النهائيات الآسيوية، ومنتخب النشميات يمضي نحو المونديال وننتظر اكتمال المشهد مع النشامى الثلاثاء المقبل".

أضاف الأمير الذي كان مرشحا لرئاسة الاتحاد الدولية لكرة القدم، في نفس التغريدة "رغم صعوبة التصفيات أنجز الأبطال الخطوة الأولى.. وكلنا عز وفخر بجهدكم وإصراركم وروحكم العالية.. ألف مبروك للأردن".

ولا يمر المنتخب الأردني الأول بأفضل فتراته، إذ لم ينجح في الوصول إلى المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2018 وهي المرحلة التي تضمن المشاركة في كأس آسيا 2019 للفرق المتأهلة، الأمر الذي أجبره على خوض تصفيات آسيا.

ويحتل "النشامى" صدارة المجموعة الثالثة، بفارق الأهداف عن فيتنام، برصيد ثماني نقاط لكل منهما، وذلك قبل أن يواجه الأردن، منتخب كمبوديا، الثلاثاء، إذ يحتاج إلى نقطة التعادل كي يضمن الوصول للبطولة القارية.

يذكر أن الاتحاد الأردني كان قد عين المدرب المحلي جمال أبو عابد، خلفا للإماراتي عبدالله المسفر، بعد التعادل مع أفغانستان في شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي.