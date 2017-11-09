سيرجيو راموس عن انتقال نيمار إلى ريال مدريد: مرحب به ويجب أن نفاوضه على يوم ميلاد أخته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رحب قائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، بفكرة انتقال اللاعب البرازيلي السابق لبرشلونة والحالي لباريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، إلى الفريق الملكي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أبرز الأمور التي يجب التفاوض عليها معه هو "يوم ميلاد أخته"، وذلك بسبب تعرضه المتكرر للإيقاف بعد هذه المناسبة حين كان لاعبا مع الفريق الكتالوني.

وقال راموس في حوار أجراه مع راديو Cadena SER الإسباني "أحب اللعب مع الأفضل، ونيمار هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، أتمنى قدومه".

وأضاف قائد الريال ساخرا "الأمر الذي يجب أن نتفاوض مع اللاعب البرازيلي عليه في حال قدومه، هو يوم ميلاد أخته"، لكنه أردف قائلا "الانتقال من باريس سان جيرمان أسهل من التحول من برشلونة مباشرة، سيبقى الباب مفتوحا له في ديسمبر/كانون أول، إذا أراد الانتقال".

واشتهر نيمار بإيقافاته المتكررة بعد يوم ميلاد أخته، رافايلا بيكران، حين كان لاعبا مع برشلونة، إذ كان يتعرض للإيقاف بعد هذه المناسبة والتي تصادف في مطلع مارس/أذار.

يذكر أن عدة تقارير إعلامية كانت قد ربطت انتقال النجم البرازيلي إلى ريال مدريد، بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها مع باريس سان جيرمان.

أخت نيمار، رافايلا بيكران