أسود المغرب يصطادون أفيال ساحل العاج ويتأهلون لكأس العالم 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بلغ المنتخب المغربي كأس العالم 2018 في روسيا، ليشارك في المحفل العالمي للمرة الخامسة في تاريخه بعد أن فاز على مضيفه ساحل العاج بهدفين نظيفين، ليتصدر مجموعته ويلتحق بمصر والسعودية في المونديال الروسي.

ففي مدينة أبيدجان، تقدم أسود الأطلس عند الدقيقة 24 عبر الظهير نبيل ضرار، قبل أن يضيف القائد، المهدي بن عطية، الهدف الثاني للمغرب بعدها بخمس دقائق لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، حافظ المغربيون على تقدمهم بنفس النتيجة، لتنتهي المباراة بنفس نتيجة الشوط الأول ويتأهل المنتخب المغربي إلى كأس العالم 2018.

يذكر أن هذه هي المرة الخامسة التي يصل فيها المغرب إلى كأس العالم، بعد نسخ 1970 و1986 و1994 و1998، ليلتحق بمصر والسعودية في كأس العالم.