السويد تهزم إيطاليا وتعقد مهمة تأهلها إلى كأس العالم 2018 في روسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب المنتخب السويدي على ضيفه الإيطالي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "فريندز أرينا"، في ذهاب الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2018 في روسيا، ليصعب السويديون مهمة تأهل "الأزوري" للمونديال.

تقدم المنتخب السويدي عند الدقيقة 61، عبر جاكوب يوهانسون، من تسديدة اصطدمت بأحد مدافعي إيطاليا وسكنت شباك الحارس العملاق جيانلويجي بوفون، لتنتهي المباراة بهذا الهدف.

وبهذه النتيجة، أصبح السويديون بحاجة لتحقيق الفوز بأي نتيجة أو التعادل، أو الخسارة بفارق هدف وحيد مع تسجيل أهداف، في حين يجب على إيطاليا أن تحقق الفوز بأكثر من هدف لتعبر إلى كأس العالم.

وستلعب مباراة الإياب في ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلان الإيطالية، في 13 من الشهر الجاري، في المباراة التي ستحدد هوية المتأهل إلى المحفل العالمي في روسيا.

يذكر أن هذا هو الفوز السابع للسويد على إيطاليا عبر تاريخ مواجهات الفريقين، في الوقت الذي فاز فيه "الأزوري" في 11 مباراة على السويد.