المشهد الختامي أمام ليبيا.. تونس تسعى لبلوغ كأس العالم بعد غياب 12 عاما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستضيف المنتخب التونسي نظيره الليبي في مباراة حسم التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، للمرة الخامسة بالنسبة لتونس، في الوقت الذي فقدت فيه ليبيا آمال بلوغ المحفل العالمي الأكبر على مستوى منتخبات كرة القدم، وذلك ضمن مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال الروسي.

تاريخيا

تواجه المنتخبان في 17 مناسبة سابقة، حققت تونس الفوز في عشر منها، وانتصرت ليبيا في خمس، وحدث التعادل في مواجهتين وديتين بين الجارين.

سجل التونسيون 21 هدفا في المرمى الليبي عبر تاريخ مواجهات الفريقين، كان آخرها في مباراة الذهاب خلال التصفيات الحالية، في الوقت الذي سجلت فيه ليبيا 12 هدفا في المرمى التونسي.

حسابات المجموعة

يتصدر "نسور قرطاج" فرق المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، من أربعة انتصارات وتعادل وحيد، ودون أن يتعرضوا لأي خسارة طيلة مشوارهم في التصفيات الحالية.

بالمقابل، لم يحقق الليبيون النتائج المرجوة منهم خلال مشوار التأهل إلى مونديال روسيا، إذ حققوا فوزا وحيدا وخسروا في أربع مواجهات، ليتذيلوا ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

يحتاج المنتخب التونسي لتحقيق الفوز أو التعادل ليضمن التأهل لكأس العالم، دون النظر إلى نتيجة مباراة الكونغو الديمقراطية وغينيا، كما يستطيع التأهل حتى في حال خسارته وتعثر الكونغو بالتعادل أو الخسارة أمام المنتخب الغيني.

مشاركات تونس السابقة في المونديال

حققت تونس أول ثلاث نقاط للعرب في كأس العالم، حين فازت على المكسيك في مونديال 1978 في الأرجنتين لكنها خرجت من الدور الأول رغم تعادلها السلبي مع ألمانيا، لتعود وتشارك في مونديال 1998 في فرنسا وتودع من دور المجموعات.

تأهل "نسور قرطاج" إلى كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، لكنهم فشلوا في اجتياز الدور الأول مجددا، وهو الأمر الذي تكرر في مونديال 2006 بألمانيا.