تونس تتأهل لكأس العالم.. أربعة منتخبات عربية في المونديال للمرة الأولى في التاريخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكمل المنتخب التونسي عقد الفرق العربية المتأهلة إلى كأس العالم 2018، لتحقق المنتخبات العربية إنجازا تاريخيا، إذ سيشارك أربعة منتخبات عربية في نفس النسخة من المونديال للمرة الأولى في تاريخ البطولة الأهم على مستوى منتخبات العالم، وذلك بعد أن تعادلت تونس سلبيا مع ليبيا.

فعلى أرضية ملعب "رادس" انتهت المباراة بالتعادل السلبي، في مباراة لم يقدم فيها المنتخب التونسي الأداء المرجو منه أمام المنتخب الليبي الذي قدم مباراة مميزة.

وبهذا التعادل، تصدر "نسور قرطاج" المجموعة الأولى، برصيد 14 نقطة مقابل 13 نقطة لصاحب المركز الثاني، الكونغو الديمقراطية، ليتأهل التونسيون إلى كأس العالم.

يذكر أن هذه هي المرة الخامسة التي تتأهل فيها تونس للمونديال، بعد أعوام 1978 و1998 و2002 و2006، كما تأهل أربعة منتخبات عربية، هي مصر والمغرب وتونس والسعودية، للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم.