مصر تتعادل مع غانا في الظهور الأخير لها بتصفيات كأس العالم 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعادل المنتخب المصري مع مضيفه الغاني بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "بابا يارا" في مدينة كوماسي الغانية، وذلك في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا، والتي كانت مصر قد حسمت وصولها إلى المونديال فيها منذ الجولة الماضية.

فبعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، سجل اللاعب المدعو حديثا للمنتخب المصري، محمود عبد الرازق "شيكابالا" الهدف الأول للفراعنة عند الدقيقة 61.

ولم تمض سوى ثلاث دقائق على هدف مصر، حتى سجل الغانيون هدف التعادل عبر اللاعب إدوين جيسي، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وشهد اللقاء إصابة اللاعب رامي ربيعة من الجانب المصري، الأمر الذي استدعى إخراجه من أرضية ملعب اللقاء على "نقالة"، كما شارك في المواجهة اللاعب عمرو مرعي للمرة الأولى مع منتخب الفراعنة، في ظل غياب النجم محمد صلاح وعدد من اللاعبين الأساسيين.

وبهذا التعادل، حققت مصر نقطتها رقم 13، في صدارة المجموعة الخامسة، في الوقت الذي ارتفع فيه رصيد غانا إلى سبع نقاط في المركز الثالث.

يذكر أن المنتخب المصري كان قد ضمن تأهله إلى كاس العالم 2018 من الجولة الماضية، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف وحيد على الكونغو في مدينة الإسكندرية المصرية.