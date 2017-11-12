دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل المنتخب المغربي إلى كأس العالم 2018 للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ نسخة عام 1998، بعد أن فاز على ساحل العاج بهدفين نظيفين في الجولة الأخيرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال روسيا، نستعرض لكم صورا من المشاركات السابقة للمغرب في كأس العالم.