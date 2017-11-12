المدرب العربي الوحيد في كأس العالم 2018.. من هو نبيل معلول؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تأهل المنتخب التونسي إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بعد أن تعادل سلبيا مع ليبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمودنيال الروسي، وذلك تحت قيادة المدرب التونسي نبيل معلول، الذي سيكون المدرب العربي الوحيد في العرس الكروي الأكبر على مستوى منتخبات كرة القدم، فمن هو معلول؟

اللاعب

بدأ معلول مسيرته كلاعب مع نادي الترجي التونسي، عام 1981 وبقي في صفوفه حتى عام 1989، قبل أن ينتقل إلى نادي هانوفر الألماني في رحلة احترافية استمرت لعامين.

عاد لاعب الوسط من ألمانيا لفريقه السابق، قبل أن يحط الرحال في السعودية ليلعب موسما واحدا مع الأهلي عام 1993، ثم ينتقل إلى النادي البنزرتي وبعدها إلى النادي الأفريقي، عام 1995، وهو الغريم التقليدي للترجي، الأمر الذي أثار غضب جماهير فريقه السابق، أنهى اللاعب التونسي مسيرته عام 1996، بعد أن مثل المنتخب الوطني في 74 مباراة سجل خلالها 11 هدفا.

المدرب

درب معلول فريق أولمبيك خريبكة، قبل أن يشغل منصب مساعد مدرب المنتخب الوطني التونسي، عام 2002، للمدرب الفرنسي روجيه لومير، وحقق حينها اللقب الأفريقي الوحيد لتونس، حين توج نسور قرطاج ببطولة كأس أمم أفريقيا 2004.

خاض المدرب التونسي عدة تجارب تدريبية مع الأندية التونسية، إذ درب النادي الأفريقي والبنزرتي والترجي، قبل أن يحط الرحال في الكويت مدربا لمنتخبها الوطني عام 2014، لكنه لم يحقق أي إنجاز مع الأزرق بسبب الحظر المي فرض على الكرة الكويتية، ليعود مجددا للمنتخب التونسي ويدربه في عام 2017 ويقوده لكأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه.

أبرز إنجازاته

فاز معلول بدوري أبطال أفريقيا مع الترجي التونسي، وشارك في بطولة كأس العالم للأندية عام 2011، وخسر في ربع النهائي أمام السد القطري، كما حقق اللقب الأفريقي مع المنتخب التونسي عام 2004 كمساعد للمدرب، وهو الوحيد مع الإسباني فيسنتي ديل بوسكي الذي شارك بكأس العالم للأندية وكأس العالم للمنتخبات كمدرب.

مشواره في التصفيات

خاض معلول أول مباراة له كمدرب لتونس في التصفيات أمام الكونغو الديمقراطية، وهو الفريق الذي كان منافسا مباشرا لنسور قرطاج على بطاقة التأهل، ونجح التونسيون حينها بالفوز بهدفين مقابل هدف وحيد على أرضية ملعب رادس الأولمبي.

أما الاختبار الثاني للمدرب المحلي فكان أمام الكونغو الديمقراطية مجددا في الكونغو، وتأخر التونسيون حينها بهدفين نظيفين، قبل أن يعودوا ويتعادلوا في المباراة التي اعتبرها كثيرون، المواجهة الفاصلة في حسم تأهل تونس للمونديال.

نجح معلول بعد ذلك في قيادة منتخب بلاده لتحقيق فوز كاسح على مضيفه مالي، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ليصبح على بعد نقطة من التأهل، وهي النقطة التي حققها أمام ليبيا، السبت، في رادس، ليصل المنتخب التونسي إلى المونديال للمرة الخامسة في تاريخه.

إحصائيات

سجل المنتخب التونسي في التصفيات المونديالية ثمانية أهداف منذ قدوم معلول، واستقبلت شباكه أربعة أهداف، وهو الأمر الذي يحسب للمدرب الذي نجح في تصحيح الكثير من الأخطاء التي وقع بها المدرب الفرنسي هنري كاسبرجاك في كأس أمم أفريقيا مع تونس.