رونالدو يرزق بمولودة رابعة بعد 4 أشهر من ولادة توأمه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رزق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمولودة جديدة، وأسماها ألانا مارتينا، بعد أربعة أشهر من ولادة توأمه الذي رزق به خلال مشاركته ببطولة كأس القارات 2017 التي أقيمت في روسيا الصيف الماضي، وفقا لما نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر".

ونشر رونالدو صورة تجمعه بصديقته، جورجينا رودريغيز، وابنته الجديدة وابنه الأكبر في المستشفى، وكتب فوقها "لقد ولدت ألانا مارتينا للتو، جيو (صديقته) وألانا بخير، ونحن جميعا سعداء للغاية".

وكان النجم البرتغالي قد رزق بتوأم من أم أخرى، الصيف الماضي، خلال مشاركته في بطولة كأس القارات 2017، الأمر الذي دفعه إلى مغادرة بعثة منتخب بلاده.

يذكر أن "صاروخ ماديرا" لا يمر بأفضل فتراته مع ريال مدريد، إذ سجل هدفا وحيدا منذ انطلاق الموسم الحالي من دوري الدرجة الأولى الإسباني.