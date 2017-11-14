نهاية جيل.. إيطاليا تغيب عن كأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عاما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فشل المنتخب الإيطالي بالتأهل إلى كاس العالم 2018 في روسيا، بعد أن تعادل مع السويد سلبيا، في إياب الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال، لتغيب شمس "الأزوري" عن المحفل الكروي الأكبر على مستوى منتخبات العالم للمرة الأولى منذ 60 عاما.

فعلى أرضية ملعب "سان سيرو"، دخل الإيطاليون المباراة بحضور 74 ألف متفرج، وحاول أصحاب الأرض تسجيل الهدف الأول، لكنهم أضاعوا العديد من الفرص أمام المرمى لتنتهي المباراة كما بدأت.

ولم يشفع الاستحواذ على الكرة الذي وصل إلى 75 في المائة من وقت المباراة للإيطاليين، كما لم تكف 23 فرصة على المرمى السويدي لتسجيل هدفا بالنسبة لمهاجمي "الأزوري".

وبهذه النتيجة، فشلت إيطاليا بالوصول إلى كأس العالم بعد خسارتها في مباراة الذهاب بهدف نظيف، وتأهلت السويد للمرة الأولى منذ عام 2006.

سيغيب المنتخب الإيطالي عن المونديال للمرة الأولى منذ نسخة عام 1958، والتي استضافتها السويد، كما ستكون هذه هي النسخة الثالثة التي لا تشارك فيها إيطاليا بكأس العالم بعد نسختي 1958 و1930.

يذكر أن هذه المباراة قد تشكل نهاية جيل لـ"الأزوري"، إذ من المنتظر أن يعتزل كل من جيانلويجي بوفون وجورجيو كيليني وأندريا بارزالي ودانيلي دي روسي، دوليا.