لبنان والأردن يتأهلان إلى كأس آسيا 2019 في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تأهل المنتخبان اللبناني والأردني إلى بطولة كأس آسيا 2019 والتي ستستضيفها الإمارات، وذلك بعد فوز الأول بهدف نظيف على هونغ كونغ، وانتصار الثاني بنفس النتيجة على كمبوديا، ليلتحق الفريقان بالمنتخبات العربية التي وصلت إلى المحفل القاري عبر تصفيات كأس آسيا وهي منتخبات عمان وفلسطين والبحرين، بالإضافة إلى منتخبات السعودية وسوريا والعراق وقطر، والتي تأهلت بعد بلوغها المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2018.

فعلى أرضية ملعب "هونغ كونغ"، نجح المنتخب اللبناني بتسجيل هدف وحيد من ركلة جزاء ترجمها النجم حسن معتوق إلى هدف بلاده الوحيد في المباراة، عند الدقيقة 43.

من جانبه، نجح المنتخب الأردني تحت قيادة مدربه الجديد، جمال أبو عابد، بالفوز على ضيفه منتخب كمبوديا بفضل هدف اللاعب منذر أبو عمارة عند الدقيقة 17.

وبهاتين النتيجتين، تصدر لبنان المجموعة الثانية، برصيد 13 نقطة، متفوقا على كوريا الشمالية بخمس نقاط، في الوقت الذي اعتلى فيه منتخب "النشامى" فرق المجموعة الثالثة، برصيد 11 نقطة، مبتعدا بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه، فيتنام.

يذكر أن منتخبات البحرين وعمان وفلسطين، كانت قد تأهلت من هذه التصفيات، بعد أن تصدر المنتخب البحريني المجموعة الخامسة، وتزعم المنتخب العماني المجموعة الرابعة وجاءت فلسطين في المركز الثاني بنفس المجموعة.