نيجيريا تكتسح الأرجنتين برباعية في مباراة غاب عنها ميسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسج المنتخب النيجيري نظيره الأرجنتيني برباعية مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "كوبان" في مدينة كراسنودار الروسية، وذلك في إطار تحضيرات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وتقدم الأرجنتينيون أولا عند الدقيقة 28 من ركلة حرة مباشرة نفذها إيفر بانيغا، بعد هفوة غريبة من الحارس النيجيري، قبل أن يضيف سيرجيو أغويرو الهدف الثاني للأرجنتين عند الدقيقة 36، لكن نيجيريا قلصت الفارق قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة عبر كليتشي إيهاناتشو، من ركلة حرة مباشرة.

وفي الشوط الثاني، قلب النسور" الطاولة على "راقصي التانغو" بتسجيلهم الهدف الثاني عبر أليكس إيوبي، عند الدقيقة 52، والثالث عبر براين إيدوي، بعدها بدقيقتين، والرابع عن طريق أيوبي أيضا عند الدقيقة 73، لتنتهي المباراة برباعية مقابل هدفين.

وشهدت المباراة غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي المتألق، ماورو إيكاردي، بالإضافة إلى الحارس الأساسي، سيرجيو روميرو.

يذكر أن هذه هي ثاني أكبر نتيجة تحققها نيجيريا أمام الأرجنتين، بعد أن فازت عليها برباعية مقابل هدف وحيد عام 2011 في مباراة ودية.