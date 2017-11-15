رافع أثقال إيراني يعرض ميداليته الذهبية في مزاد لمساعدة ضحايا الزلزال

رياضي يعرض ميداليته بمزاد لضحايا زلزال إيران

رياضة
آخر تحديث الأربعاء, 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 04:07 (GMT +0400).
إيرانالعراقكوارث طبيعيةريو 2016
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الرياضي ربح ميدالية ذهبية في مسابقة رفع الأثقال بأولمبياد ريو 2016.

إيرانالعراقكوارث طبيعيةريو 2016