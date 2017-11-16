شاهد.. أهداف خالدة في أذهان عشاق كرة القدم.. بين 1990 و2014

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –سجل العديد من اللاعبين أهدافا مميزة في عالم كرة القدم، لكن بعض هذه الأهداف لا ينساه عشاق هذه اللعبة مهما طال الزمن، نستعرض لكم أبرز الأهداف التي لا تنسى في عالم الساحرة المستديرة.
هدف الهولندي فان بيرسي في إسبانيا كأس العالم 2014
هدف رونالدينيو في مرمى إشبيلية 2003
هدف كاكا في مرمى مانشستر يونايتد 2007
هدف دينيس بيركامب في مرمى نيوكاسل 2001/2002
هدف روبيرتو باجيو في مرمى تشيكوسلوفاكيا 1990
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