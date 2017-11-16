شاهد.. أهداف خالدة في أذهان عشاق كرة القدم.. بين 1990 و2014

شاهد.. أهداف خالدة في أذهان عشاق كرة القدم

رياضة
آخر تحديث الخميس, 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 09:31 (GMT +0400).
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شاهد.. أهداف خالدة في أذهان عشاق كرة القدم.. بين 1990 و2014

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –سجل العديد من اللاعبين أهدافا مميزة في عالم كرة القدم، لكن بعض هذه الأهداف لا ينساه عشاق هذه اللعبة مهما طال الزمن، نستعرض لكم أبرز الأهداف التي لا تنسى في عالم الساحرة المستديرة. 

هدف الهولندي فان بيرسي في إسبانيا كأس العالم 2014

هدف رونالدينيو في مرمى إشبيلية 2003

هدف كاكا في مرمى مانشستر يونايتد 2007

هدف دينيس بيركامب في مرمى نيوكاسل 2001/2002

هدف روبيرتو باجيو في مرمى تشيكوسلوفاكيا 1990
البرازيلايطاليارياضةهولندا
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