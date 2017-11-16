فيفا يعلن عن مستويات فرق المونديال.. مصر وتونس في نفس المستوى والمغرب مع السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد أن حجز منتخب بيرو المقعد رقم 32 والأخير، في كأس العالم 2018 في روسيا، إثر فوزه على نيوزيلندا بهدفين نظيفين، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تصنيف المنتخبات المشاركة، وذلك عبر تقسيمها إلى أربعة مستويات، ليتم سحب قرعة دور المجموعات بناء عليها، مطلع ديسمبر/كانون أول المقبل.

مصر وتونس في نفس المستوى والمغرب مع السعودية

لن يقع المنتخب التونسي ونظيره المصري في نفس المجموعة خلال المونديال القادم، وذلك بعد أن جاء المنتخبان في المستوى الثالث، في الوقت الذي وضع فيه المغرب مع السعودية في المستوى الرابع.

وهذا التوزيع للمنتخبات العربية، يدل على إمكانية وقوع مصر أو تونس في نفس مجموعة المغرب أو السعودية، في حين أن الفريقين الأخيرين لن يتقابلا في الدور الأول.

إسبانيا وإنجلترا في المستوى الثاني

وضع "فيفا" المنتخب الإسباني في المستوى الثاني، ما يعني أنه لن يكون على رأس مجموعته، الأمر الذي يعني أن الدور الأول لمونديال روسيا سيشهد وقوع منتخب "لا روخا" مع أحد منتخبات المستوى الأول، وهي ألمانيا والبرازيل والأرجنتين وبلجيكا وبولندا وفرنسا وروسيا.

من جانبها، جاءت إنجلترا أيضا في المستوى الثاني، وهو الأمر الذي سيعرضها للوقوع في مجموعة صعبة أيضا، كما جاء كل من المكسيك والأوروغواي وبيرو وسويسرا وكولومبيا وكرواتيا في نفس المستوى.

مواجهة محتملة بين السعودية وإيران

وقع المنتخب السعودي في المستوى الرابع، في الوقت الذي جاء فيه المنتخب الإيراني في المستوى الرابع، لذلك من المحتمل أن يتواجه الفريقان في الدور الأول للمونديال الروسي.

وضم المستوى الثالث كل من تونس ومصر وإيران والسنغال والدنمارك والسويد وكوستاريكا وآيسلندا، في الوقت الذي جاءت في منتخبات صربيا ونيجيريا والمغرب والسعودية وأستراليا واليابان وبنما وكوريا الجنوبية في المستوى الرابع.