السوري عمر خريبين: الفوز مع الهلال بأبطال آسيا سيكون أكبر إنجاز في مسيرتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –.أكد اللاعب السوري لنادي الهلال السعودي والمرشح لجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2017، عمر خريبين، أن التتويج بلقب دوري أبطال آسيا مع "الزعيم" سيكون الإنجاز الأكبر في مسيرته الكروية، مشيرا إلى أن تجربته علمته أن يتعلم من كل هزيمة درسا جديدا وأن يتطلع دائما نحو المستقبل، في إشارة إلى عدم بلوغ المنتخب السوري نهائيات كأس العالم 2018، وذلك في مقابلة أجراها مع الموقع الرسمي للاتخاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

وقال خريبين "الفوز بلقب دوري أبطال آسيا مع الهلال سيكون الإنجاز الأكبر في مسيرتي الكروية"، وأضاف "كل لاعب يحلم بخوض نهائي هذه البطولة وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية".

وتابع المهاجم السوري حديثه عن النهائي قائلا "تسجيل الأهداف لا يعني شيئا إن لم نفز باللقب، نمتلك إيمانا بقدرتنا على تحقيق نتيجة جيدة في مواجهة الذهاب، رغم أن أوراوا فريق منظم في كل خطوطه وليس مجرد ناد يمتلك لاعبين جيدين، وقد أثبتوا ذلك في مواجهتهم مع شنغهاي الصيني في نصف النهائي".

وعن مقارنة الهلال بالفريق الياباني، رأى خريبين أن فريقه أفضل من أوراوا ريدز على المستوى الفردي وأشار إلى أنه وزملاءه في قمة تركيزهم من أجل تحقيق اللقب القاري.

أما عن خروج سوريا من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2018 أمام أستراليا، أكد اللاعب الذي يبلغ من العمر 23 عاما أن مسيرته علمته أن يتطلع دائما نحو المستقبل وأن يتعلم من كل هزيمة كي يطور من قدراته.

يذكر أن الهلال سيواجه الفريق الياباني، السبت، على أرضية ملعب الملك فهد الدولي العاصمة السعودية، الرياض، في ذهاب نهائي البطولة الآسيوية.