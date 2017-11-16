السعودي السهلاوي والإماراتي خليل يتصدران هدافي تصفيات كأس العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأرقام التي حققتها المنتخبات التي شاركت في تصفيات كأس العالم 2018، وذلك بعد نهاية هذه المنافسات بمباراة بيرو ونيوزيلندا، وحقق العرب إنجازا مميزا إذ حصد السعودي محمد السهلاوي والإماراتي أحمد خليل لقب هدافي التصفيات بالتساوي مع النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

وسجل السهلاوي وخليل 16 هدفا خلال مشوار منتخبيهما في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، وهو نفس عدد الأهداف الذي سجله ليفاندوفسكي.

وحقق السهلاوي رقما آخرا، إذ سجل أكبر عدد اهداف في مباراة واحدة، وذلك حين سجل خمسة أهداف في مرمى تيمور الشرقية في المرحلة الثانية للتصفيات في المباراة التي انتهت بعشرة أهداف سعودية دون مقابل.

وسجلت الفرق التي شاركت بالتصفيات 2457 هدفا في كل القارات، خلال 871 مباراة، في الوقت الذي حققت فيه إسبانيا أكبر سلسلة مباريات دون هزيمة بـ63 مباراة تليها نيجيريا بـ36 لقاء.

يذكر أن التصفيات كانت قد أسفرت عو تأهل أربعة منتخبات عربية وهي مصر وتونس والمغرب والسعودية، لأول مرة في تاريخ المحفل الكروي الأكبر على مستوى منتخبات القارة.