إنجاز عربي وغياب إيطالي وهولندي.. من غير "إعدادات" المونديال!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بعد أن وصلت بيرو إلى المحفل العالمي على حساب نيوزيلندا، نستعرض أبرز المنتخبات التي حققت إنجازا تاريخيا بالوصول إلى المونديال وأهم الفرق التي غابت عنه، ونرصد بعض ردود الأفعال من الشارع العربي على تأهل أربعة منتخبات عربية، هي مصر والسعودية وتونس والمغرب، إلى العرس الكروي العالمي لأول مرة بالتاريخ، وغياب فرق كبر مثل إيطاليا وهولندا.