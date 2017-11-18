الهلال يفرط بالفوز أمام أوراوا الياباني والحسم يتأجل لموقعة الإياب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فرط الهلال بفوز كان في متناوله على أوراوا ريدز الياباني، بعد أن تعادل معه بهدف لمثله على أرضية ملعب "الملك فهد الدولي" في العاصمة السعودية، الرياض، وذلك في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، ليتأجل الحسم إلى موقعة اليابان.

وتقدم الفريق الياباني مبكرا عبر اللاعب البرازيلي رافائيل سيلفا، وذلك عند الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل الهلال عبر النجم السوري عمر خريبين عند الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بهدف لمثله بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، سيطر الزعيم السعودي على الكرة وخلق العديد من الفرص، لكنه لم يستغلها، وهو تكرار لنفس سيناريو الشوط الأول، لتبقى النتيجة على حالها في مواجهة الذهاب بين الفريقين.

وبهذه النتيجة التي لا تعد مرضية لجماهير الهلال، يحتاج الفريق السعودي لتحقيق الفوز، أو التعادل مع تسجيل هدفين أو أكثر في مباراة الإياب ليتوج بلقب البطولة.