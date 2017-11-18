تقارب في الأرقام بين الهلال وأوراوا الياباني قبل موقعة الرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستضيف الهلال السعودي نطيره أوراوا ريدز الياباني على أرضية ملعب "الملك فهد الدولي" في العاصمة السعودية، الرياض، السبت، في ذهاب المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا التي يسعى الهلال للتتويج لأول مرة بنسختها الجديدة التي انطلقت عام 2003، في الوقت الذي يسغى فيه الفريق الياباني إلى الفوز بلقبه الثاني في البطولة.

أرقام الهلال

سجل مهاجمو الزعيم السعودي 23 هدفا خلال النسخة الحالية من البطولة، وقاموا بتسديد 60 كرة على مرمى الخصوم ونجحوا في 708 مواجهة ثنائية.

أما دفاعيا، فاستقبلت شباك الهلال 11 هدفا طيلة مشواره في دوري أبطال آسيا للموسم الحالي، وأنهى خمس مباريات دون استقبال أي هدف، وربح مدافعو الفريق السعودي 170 تدخل دفاعي.

أرقام أوراوا

سجل الفريق الياباني 28 هدفا وسدد 62 كرة على مرمى الخصوم، وربح 604 كرة ثنائية خلال مشوار الفريق في النسخة الحالية من البطولة.

وعلى المستوى الدفاعي، تلقت شباك الفريق الياباني 14 هدفا وأنهى أربع مواجهات بشباك نظيفة، كما قام مدافعوه بـ137 تدخل دفاعي ناجح.

نجوم الفريقين

يعول الهلال على مهاجمه السوري، عمر خريبين، هداف البطولة والمرشح لجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2017، بالإضافة إلى البرازيلي كارلوس إدواردو، مع الاعتماد على نجوم وسط الميدان وعلى رأسهم سالم الدوسري وسلمان الفرج والأوروغوياني نيكولا ميليسي، كما سيراهن الهلاليون على أسامة هوساوي ومحمد البريك وغيرهما في خط الدفاع، بالإضافة إلى الحارس عبد الله المعيوف.

من جانبه، يراهن أوراوا على هدافه البرازيلي رافائيل سيلفا والذي سجل سبعة أهداف خلال النسخة الحالية، بالإضافة إلى منظومته الهجومية والدفاعية المميزة.

لقب أول للهلال وثان لأوراوا في النسخة الجديدة

حقق الهلال لقب البطولة الآسيوية مرتين سابقتين، ولكن في النسخة القديمة للبطولة، إذ نجح في تحقيق اللقب عامي 1992 و2000، في حين أنه وصل إلى النهائي عام 2014.

بالمقابل، حقق أوراوا لقب البطولة في نسخة وحيدة كانت عام 2007 حين فاز في المباراة النهائية على نادي سباهان أصفهان الإيراني.