أرسنال يحسم "ديربي الكراهية" أمام توتنهام هوتسبرز خلال 5 دقائق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حصد أرسنال ثلاث نقاط ثمينة أمام غريمه التقليدي، توتنهام هوتسبرز، بعد أن فاز عليه بهدفين نظيفين في المباراة التي تعرف بـ"ديربي الكراهية" بسبب الكره الشديد بين جماهير الفريقين عبر التاريخ، ليستعيد أرسنال نغمة الانتصارات على توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ثلاثة أعوام من الإخفاق.

فعلى أرضية ملعب "الإمارات" في العاصمة البريطانية، لندن، تفوق أصحاب الأرض منذ البداية وشكلوا خطرا كبيرا على مرمى الضيوف، الأمر الذي أسفر عن تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 36، عبر الألماني شكوردن موستافي.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة وعند الدقيقة 41، على وجه التحديد، سجل النجم التشيلي أليكسيس سانشيز الهدف الثاني، لـ"الغانرز" لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، حاول توتنهام العودة في اللقاء، لكن أرسنال نجح في الحفاظ على تقدمه، وذلك بسبب عشوائية هجمات "السبيرز" وغياب فاعلية الإنجليزي هاري كين، الذي عانى من إصابة وغادر الملعب في منتصف الشوط الثاني.

وبهذا الفوز، وصل "مدافع لندن" إلى النقطة رقم 22، ليصل إلى المركز الرابع مناصفة مع تشيلسي، في حين تحمد رصيد توتنهام عند النقطة 23 في المركز الثاني مناصفة مع مانشستر يونايتد، مؤقتا.