لويس سواريز يستعيد مستواه ويقود برشلونة لفوز على ليغانيس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فاز برشلونة بثلاثية نظيفة على مضيفه ليغانيس، ليواصل انفراده بصدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني، في مواجهة استعاد فيها المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، مستواه وسجل هدفين ليقود فريقه نحو ثلاث فوز هام قبل مواجهة فالنسيا في الجولة المقبلة.

فعلى أرضية ملعب "دي بوناركي البلدي"، تقدم الفريق الكتالوني عند الدقيقة 28 عبر سواريز، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لصالح الضيوف.

وفي الشوط الثاني، عزز سواريز تقدم فريقه بهدف مميز عند الدقيقة 60، قبل أن يختتم البرازيلي باولينيو جونيور أهداف برشلونة بالهدف الثالث عند الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة لصالح الضيوف.

وبهذه النتيجة، وصل الفريق الكتالوني إلى نقطته رقم 34، ليبتعد عن أقرب ملاحقيه، فالنسيا، بفارق سبع نقاط، مع تبقي مباراة للأخير أمام إسبانيول، مساء الأحد.