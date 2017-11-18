محمد صلاح يتربع على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سجل النجم المصري محمد صلاح هدفين لصالح فريقه، ليفربول أمام ضيفه ساوثهامبتون، ليتربع على عرش صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز متفوقا على النجم الأرجنتيني لمانشستر سيتي، سيرجيو أغويرو، بهدف وحيد.

فعلى أرضية ملعب "أنفيلد رود"، السبت، تقدم الريدز عبر صلاح عند الدقيقة 31، قبل أن يضيف الفرعون المصري نفسه الهدف الثاني عند الدقيقة 42، ويسجل البرازيلي فيليبي كوتينيو الهدف الثالث لصالح ليفربول عند الدقيقة 68.

وسجل النجم المصري هدفه التاسع خلال الموسم الحالي ليتصدر ترتيب الهدافين متفوقا على أغويروبهدف وحيد حتى الآن خلال الموسم الحالي من "البريميرليغ".

يذكر أن ليفربول وصل لنقطته رقم 22، ليحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى بعد 12 نقطة من المتصدر، السيتي.